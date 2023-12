Ceriale, la polizia locale premiata per le operazioni antidroga sul territorio

Ceriale. Dopo un riconoscimento analogo per operazioni antidroga nel 2018, a Riccione in Emilia Romagna, nel corso del convegno nazionale della Polizia Locale Italiana organizzato dal Sulp, alla presenza di autorità nazionali, è stato attribuito un nuovo riconoscimento per l’attività svolta dal personale della polizia locale di Ceriale nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il riconoscimento è relativo al sequestro di oltre un chilogrammo di droga e il conseguente arresto di un cittadino straniero effettuato nella scorsa primavera. Oltre a tale operazione, il Comando di Ceriale, è sempre stato in prima linea contro lo spaccio di sostanze stupefacenti che spesso coinvolgono minori e soggetti fragili.

