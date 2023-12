Cozzani replica a Mazzi: “Torni con i piedi sulla terra. E chissà se non ci ritroveremo alle elezioni, ovviamente su fronti opposti”

“Egr. Sig.ra Sindaca, ho ascoltato il suo discorso di ieri in occasione dell’inaugurazione inerente i lavori della Piazza di Piano di Follo ed ho potuto constatare la sua direi ‘esagerata umiltà’, principalmente sul punto in cui lei asserisce di avere fatto più lei in 4 anni di sua amministrazione rispetto ai 20 anni precedenti amministrati da altri”. Si apre così un post Facebook odierno di Giorgio Cozzani, ex sindaco di Follo ed ex presidente della Provincia.

“Mi scusi – prosegue l’ex primo cittadino e attuale commissario provinciale di Forza Italia -, ma questa sua uscita la trovo offensiva, non solo per il sottoscritto che le scrive, ed ha amministrato il Comune di Follo per ben 10 anni, ma anche per coloro che mi hanno preceduto, come per l’appunto: Marco Vignudelli, che ha governato da sindaco per ben 19 anni ed è stato colui che ha letteralmente non solo cambiato ma stravolto questo comune andando a creare la maggior parte di quello che noi abbiamo ereditato; Giovanni Battolla, che ha governato da sindaco per 5 anni e le ricordo che nella sua amministrazione è stata realizzata e inaugurata la Cittadella dello Sport, fiore all’occhiello per tutta la provincia spezzina. Ebbene queste persone oltre ad essere state sindaci hanno trascorso anche parecchi anni rivestendo all’interno dell’amministrazione vari incarichi quali assessori o consiglieri”.

Prosegue Cozzani: “Per quanto riguarda il sottoscritto, vorrei ricordare a lei ed ai suoi amministratori, alcuni dei quali di memoria corta, che: la realizzazione dei marciapiedi è stata resa possibile con la progettazione eseguita sotto la mia amministrazione, come pure la richiesta del contributo per la sua esecuzione, contributo che è arrivato in questi anni e per questo caso direi che lei è stata fortunata ad avere la possibilità di spenderlo; la ristrutturazione del palazzo comunale è stata resa possibile sempre con progettazione e contributo nelle casse comunali, lasciati in eredità dalla mia amministrazione; la realizzazione degli argini, i cittadini di Follo ne sono testimoni, è avvenuta a seguito dell’alluvione del 2011, in cui rischiai oltretutto di prendere una denuncia per avere fatto realizzare in somma urgenza la parte di argine a protezione dei pozzi idrici in quanto allagati, quindi inquinati e inutilizzabili per diversi giorni. Ma giustamente sindaca, lei non può sapere certe cose, all’epoca non viveva molto il suo comune e quindi era all’oscuro di tutto, a differenza di quelli che come me, ed i miei predecessori, hanno sempre vissuto il proprio comune e ne sono stati parte integrante”.

Cozzani aggiunge poi parole di sapore elettorale: “Mi complimento inoltre con lei – scrive – per il suo ‘smisurato egocentrismo’, ma le consiglio di tornare tra noi con i piedi per terra poiché è su questa terra che tra pochi mesi ci sarà la tornata elettorale e chissà se non ci ritroveremo, ovviamente su fronti opposti”. Un eventuale confronto in seno al centrodestra che ne 2019 sfumò in quanto la lista della continuità con l’esperienza amministrativa di Cozzani, che candidava a sindaca Felicia Piacente, fu stoppata per un intoppo con il numero di firme. Ma le parole di Cozzani fanno ora presagire che la prossima primavera una competizione interna al centrodestra alle urne possa concretizzarsi in pieno, con l’ex sindaco impegnato in prima persona.

