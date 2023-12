Davide Baroni a Sarzana con “Rosso scarlatto. Il sangue della croce”

Domani, martedì 19 dicembre, alle ore 18.30, all’Atelier Nuova Eleusis di Sarzana (Via dei Giardini, 14), diretto da Angelo Tonelli, si terrà con il patrocinio dell’Associazione Arthena la presentazione del libro Rosso scarlatto. Il sangue della croce, dell’autore lunigianese Davide Baroni. Ingresso libero. Dialoga con l’autore Angelo Tonelli. Gradita prenotazione al 3383153159.

Dalla presentazione del volume: «Un’improvvisa bufera di neve. Un castello isolato. Dieci persone rinchiuse sotto lo stesso tetto, ognuna con un segreto inconfessabile. E poi una lunga catena di omicidi, compiuti sulla base di un’assurda filastrocca che ritorna ossessivamente; un incubo dal quale è impossibile fuggire. Tutti sono potenziali assassini, tutti potenziali vittime. Un’incredibile indagine a ritroso nel tempo alla ricerca del Santo Graal, tra società segrete, pergamene in codice, Cavalieri Templari e un insolito Dante, membro della confraternita dei “Fedeli d’Amore”. L’arcano si nasconde nella Lunigiana Storica, crocevia di popoli, una terra che da molti secoli custodisce il Sangue di Cristo: l’importante reliquia che nasconde un segreto millenario in grado di sconvolgere il destino del mondo. Entra anche tu nel castello assieme ai protagonisti per scoprire la Verità».

