Ferrovia Genova-Casella, in fumo 14 milioni di contributi: deserta la gara per il nuovo treno

Genova. Addio (almeno per ora) ai 14 milioni del ministero dei Trasporti per l’acquisto di un nuovo treno da mettere in servizio sulla ferrovia Genova-Casella. Si è conclusa con un nulla di fatto la procedura ristretta bandita da Amt lo scorso agosto per affidare la progettazione e la costruzione di un elettrotreno, oltre alla fornitura opzionale di una scorta tecnica di ricambi. A confermarlo è la stessa azienda. E visto che il decreto ministeriale del 2o22 imponeva di assumere “obbligazioni giuridicamente vincolanti” entro il 31 dicembre, pena la revoca del contributo, la Liguria vede sfumare il finanziamento.

“Sono in corso consultazioni tra Regione e Amt e valuteremo come procedere – sottolinea tuttavia l’azienda in una nota -. Non è detto che si perda il finanziamento, chiederemo una proroga al ministero. Si precisa che l’esito della gara, indipendentemente dal risultato, non andrà ad inficiare il proseguimento del servizio”

