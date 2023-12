Festival della Scienza, aperta la call per le proposte per la 22° edizione

Genova. Comincia ufficialmente il percorso di avvicinamento al Festival della Scienza 2024, con l’apertura della call for proposal per la raccolta di proposte di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali candidati a comporre il programma della ventiduesima edizione della manifestazione, in programma a Genova da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024. I partecipanti possono inviare i propri progetti entro venerdì 16 febbraio 2024.

Come sempre l’obiettivo della call è quello di esplorare nuove idee, per comporre un evento in cui format tradizionali e innovativi coesistono per consentire di raggiungere un pubblico sempre più ampio. «Con alle spalle un’edizione importante come quella appena conclusa, che ha registrato 200mila presenze – dichiara Marco Pallavicini, presidente del Festival della Scienza – vogliamo continuare ad affermare la nostra leadership a livello nazionale e internazionale. Per questo, rinnoviamo l’invito a enti di ricerca, università, scienziati, ricercatori, associazioni di divulgazione scientifica e appassionati di scienza a prendere parte alla manifestazione presentando le proprie proposte».

