Genova Calcio. Elia Zunino stende il Campomorone: “Qui per togliermi qualche sassolino. Contento di lavorare con Maisano”

Genova. Una doppietta decisiva per battere il Campomorone di Diego Alessi, una delle formazioni di vertice nel campionato di Eccellenza. Bomber Elia Zunino ha già iniziato a far valere la sua legge del gol in biancorosso. Tesserato due settimane fa, l’ex attaccante di Cairese e Pietra Ligure si sta trovando sempre più a suo agio all’interno dell’ambiente genovese.

“Le prime settimane sono state molto tranquille – dichiara Zunino -. Ho trovato un grande gruppo e sto cercando di riprendere la forma ottimale visto il mio mese di stop. Con mister Maisano è la mia prima esperienza assieme. Da anni nel mondo del calcio, è uno dei migliori allenatori in circolazione e sono pronto a questa esperienza. Mi auguro di essere d’aiuto alla squadra per riuscire a fare bene in questo campionato”.

