“Green game” nelle scuole superiori di Genova, grande successo per il gioco dell’educazione ambientale

Genova. Continua senza sosta il tour del Green Game nelle scuole genovesi. Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre “risorse” dai rifiuti significa risparmiare e proteggere l’ambiente riciclando e trasformando materiali che usiamo tutti i giorni. Proprio per questo motivo i Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Biorepack, Cial,Comioeco, Corepla, Coreve e Ricrea hanno ideato questo originale progetto didattico che ormai da 11 edizioni coinvolge gli studenti italiani per sensibilizzarli nell’educazione ambientale attraverso un metodo estremamente innovativo e vincente: l’utilizzo di tecnologie interattive e la sana competizione.

Presenti agli appuntamenti nelle scuole Roccandrea Iascone del Consorzio Ricrea, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora e il Presidente Amiu Genova Giovanni Battista Raggi.

