“Il casolare sull’aia”, a Santo Stefano il primo romanzo di Paola Sbarbada Ferrari

Venerdì 22 dicembre alle 17.30 presso il centro sociale Ruffini (Auser), Via Vecchia del Piano a Santo Stefano di Magra, Paola Sbarbada Ferrari presenta il suo libro dal titolo “Il casolare sull’aia”. Il libro raccoglie e rielabora momenti ed elementi autobiografici, sviluppando una trama che mescola il passato famigliare a una vita contrassegnata dal desiderio di cambiamento, dalla consapevolezza del sentirsi liberi e dalla volontà di autoaffermazione, fino alla scoperta di nuove prospettive sentimentali. Il racconto scivola accompagnato da una vera e propria colonna sonora, dove la musica è il leitmotiv, quasi un magico dispositivo capace di schiudere e coniugare il passato con un futuro prospero e felice. Figure emblematiche, come nonna Dalila e nonno Ivano scortano la protagonista verso la rivelazione della nuova se stessa, tra sequenze e flashback quasi cinematografici, tra le note di Puccini e melodie inedite da comporre. Paola Sbarbada Ferrari lavora nel settore della finanza. Musica e lettura l’hanno sempre tenuta per mano, accompagnandola in questo cammino che è la vita e portandola a intraprendere studi di canto e di chitarra. “Il casolare sull’aia”, romanzo che ha pazientemente costruito, dando vita ai suoi personaggi, smaniosi di farsi conoscere dai lettori, è la sua opera prima.

L’articolo Nuove garitte a Fincantieri Muggiano, Filcams e Fiom: “Risultato positivo grazie all’impegno del sindacato” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com