Genova. Prosegue il piano di manutenzione serale della metropolitana. Il programma dei lavori della settimana prevede attività alla stazione di Corvetto ed interventi di manutenzione ordinaria sull’armamento ferroviario.

Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle due sere di martedì 19 e mercoledì 20 dicembre. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

