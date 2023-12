Monitoraggio aria città portuali: “A Spezia picchi di inquinamento quando stazionano navi da crociera”

Fra luglio e ottobre di quest’anno, cittadini di quindici città portuali del Mediterraneo, tra cui La Spezia, hanno condotto rilevazioni sull’inquinamento atmosferico nelle aree intorno agli scali. Un’iniziativa, in particolare dedicata al monitoraggio del biossido di azoto, realizzata in Italia nell’ambito della rete “Facciamo respirare il Mediterraneo”, coordinata da Cittadini per l’aria e a cui aderiscono più comitati e associazioni, tra cui, dalla Spezia, Rete Ambiente Altro Turismo. Tutti gli aderenti: Associazione Livorno Porto Pulito, We are here Venice (in collaborazione con dei cittadini di Chioggia), Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova, il Comitato Tutela Ambientale Genova Centro-Ovest , Italia Nostra Ancona, No Fumi Ancona, Rete Ambiente Altro Turismo La Spezia, il Gruppo Volontari Greenpeace di Napoli e il Comitato Vivibilità Cittadina di Napoli.

“Villa San Giovanni, Napoli, Livorno, La Spezia, Genova, Savona, Chioggia (Venezia) e Ancona: le misurazioni delle emissioni navali effettuate nei porti di queste città – si legge nella nota diffusa oggi congiuntamente dai promotori in Italia, tra cui come detto Rete ambiente altro turismo – hanno rivelato concentrazioni di biossido di azoto dannose per la salute umana sia nel nostro Paese che negli altri porti europei lungo le rotte marittime più popolari del Mediterraneo come Atene, Valencia e Malta. Monitoraggi i cui risultati rappresentano un campanello d’allarme per le popolazioni che vivono sulle sponde del Mediterraneo e in particolare nelle città di porto. Dati che devono indurre ad alzare la voce nei confronti dell’industria marittima e dei governi, affinché si agisca al più presto per l’adozione di norme e misure che riducano rapidamente le emissioni di inquinanti atmosferici e gas serra provenienti dalle navi”.

