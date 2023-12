Nuove garitte a Fincantieri Muggiano, Filcams e Fiom: “Risultato positivo grazie all’impegno del sindacato”

“Risultato positivo per i lavoratori Sicuritalia presso il sito di Muggiano che, grazie al lavoro svolto dalla delegata Rsa Filcams Cgil Sicuritalia, l’ Rls di sito Fiom Cgil, con l’ausilio delle segreterie Filcams Cgil e Fiom Cgil, hanno ottenuto nuove garitte.” Lo comunicano in una nota le Segreterie di Filcams e Fiom Cgil, assieme alla Rsa Filcams Cgil e l’Rls di sito Fiom Cgil, che continua: “Dopo diversi sopralluoghi e verifiche fatte, le guardiole risultavano poco sicure da un punto di vista strutturale perché fatiscenti e mancanti di un sistema di climatizzazione, tanto da non garantire condizioni di lavoro tollerabili per le guardie esposte alle diverse condizioni meteo. La denuncia e la richiesta inoltrata all’ufficio preposto di Fincantieri da parte della Rsa Filcams Cgil e del Rls Fiom Cgil hanno portato alla loro sostituzione, migliorando oggettivamente l’ambiente di lavoro con un conseguente beneficio a tutele delle condizione fisiche e di sicurezza dei lavoratori.”

