Ponte Morandi, a gennaio in aula come teste l’ex ministro cinquestelle Stefano Patuanelli 

Genova. Ultima (breve) udienza del 2023 per il processo per il crollo di Ponte Morandi. In aula tre testimoni delle difese, tra questi Francesco Sapio, tra il 2021 e il settembre di quest’anno direttore del tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, chiamato dai difensori degli imputati Mauro Coletta e Alessandro Melegari.

A Sapio è stato chiesto conto di alcune email, in cui si parlava di sorveglianza e prove riflettometriche sullo stato del viadotto. Secondo le difese, non sarebbero mai arrivate al tronco di Genova, ma soltanto a Roma. E ancora domande sugli investimenti fatti dopo il crollo del ponte e sulle riunioni periodiche, ogni 3 mesi, per monitorare l’avanzamento degli investimenti stessi.

