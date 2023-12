Regione Liguria, mini-taglio alle tasse in busta paga: misura confermata per il 2024

Genova. La Regione Liguria conferma anche per il 2024 la detrazione dall’addizionale Irpef sui redditi più bassi, ribadendo di fatto lo stesso impianto valido per l’anno che sta per concludersi, secondo il protocollo d’intesa che il governatore Giovanni Toti aveva firmato insieme ai sindacati confederali. La norma è stata inserita nella legge di stabilità regionale che domani approda in Consiglio regionale per la votazione sui documenti di bilancio.

La dotazione è rimasta invariata: 5 milioni di euro. Per il secondo anno consecutivo la misura si applicherà ai lavoratori che rientrano nel secondo scaglione Irpef, con reddito annuo da 15mila fino a 28mila euro. Per le persone senza figli o con un solo figlio a carico l’aliquota dell’addizionale regionale sarà dell’1,79% anziché dell’1,81%, un taglio che consentirà di risparmiare pochi centesimi su una busta paga da 1.500 euro netti. I redditi fino a 15mila euro erano già stati esclusi dalla maggiorazione dell’aliquota base, che resta all’1,23%.

