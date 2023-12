Terza mostra fotografica vele d’epoca alla Morin, tutti i selezionati

Ritorna l’appuntamento con i professionisti ed appassionati di fotografia che, rispondendo all’invito di Assonautica della Spezia, hanno ritratto le “Splendide Signore del mare” in vetrina lo scorso settembre, lungo i moli del Porticciolo Assonautica De Benedetti alla Spezia. L’occasione era la due giorni di competizioni nel Golfo della Spezia, durante i quali le Vele d’Epoca hanno gareggiato per la conquista di due prestigiosi Trofei CSSN-AdSPMLO e ASSONAUTICA. Con un occhio attento non solo all’aspetto estetico, gli autori degli scatti hanno fatto intuire la storia delle imbarcazioni, riuscendo ad esprimerne tutto il fascino. I loro lavori sono stati esposti in un nuovo allestimento dell’architetto Paolo Casella, nello spazio di Assonautica in passeggiata Morin, dando vita alla terza edizione della mostra fotografica “Vele d’epoca alla Morin”. La rassegna, che raccoglie quaranta opere di ventuno partecipanti selezionati, coinvolge nell’atmosfera magica creata dall’immagine di questi velieri. Tutti elementi che non sono sfuggiti all’attenta analisi della commissione giudicante, formata dal maestro Francesco Vaccarone, dallo stesso architetto Casella e dal fotografo Federigo Salvadori. Durante l’inaugurazione è stato presentato anche il catalogo della nuova edizione della mostra con la prefazione del maestro Francesco Vaccarone. Al termine, alla presenza delle autorità locali, che hanno partecipato numerose all’incontro, i fotografi hanno ricevuto da parte del Presidente Assonautica Pier Gino Scardigli e del direttore Romolo Busticchi, attestati di partecipazione e prodotti tipici locali delle aziende aderenti a “Cambusa”. Con questa iniziativa Assonautica Provinciale della Spezia si ripropone come centro promotore di conoscenza e di divulgazione della cultura legata al mare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com