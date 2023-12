Savona. Domenica dedicata al Campionato Regionale a Staffette di Cross, in quel di San Colombano Cortenoli in Val Fontanabuona. In gara due formazioni dell’Atletica Arcobaleno Savona, con ottimi riscontri all’arrivo.

Vittoria e titolo regionale in campo maschile per il trio composto da Samir Benaddi, Enrico Lanfranconi e Nicolò Reghin, che si sono imposti con discreto margine nella staffetta 3×1500.

