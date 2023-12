Calcio, Ceriale batte Pra’ FC. L’eufemismo di Brignoli: “Per ribaltare il risultato ho ribaltato lo spogliatoio”

Ceriale. “Vittoria importante non tanto per la classifica ma per dare continuità a quella col Bragno”. Parte così il commento di Davide Brignoli sul 4-2 inflitto al Pra’ FC in una domenica particolarmente complicata dopo lo svantaggio subito ad appena 47 secondi dopo il fischio d’inizio.

Il primo tempo si chiuderà sul 2-1 per i genovesi ma comunque in superiorità numerica per un’espulsione tra le fila ospiti. “Per ribaltare il risultato ho ribaltato lo spogliatoio – sorride il mister usando un eufemismo -. Siamo una squadra che a volte ha dei blackout importanti. Ho chiesto ai ragazzi di sfruttare l’uomo in più facendo girare il pallone ma andare a prenderci i tre punti con decisione”.

