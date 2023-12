Calcio/ Genoa, spunta il primo nome per l’attacco

In attesa di concludere il 2023 sul fronte giocato il Genoa sta pensando come rinforzare l’organico: secondo quanto riportato da Sky Sport nel mirino della società ci sarebbe Noah Ohio, attaccante classe 2003 dello Standard Liegi club dei 777 Partners. In uscita potrebbe finire Puscas che piace molto a Spezia, Parma e Bari.

Chi sta facendo un gran campionato è il difensore romeno Radu Dragusin: per l’emittente satellitare l’Atalanta è interessata al calciatore ed è pronta a versare una cifra intorno ai 20 milioni. I rosoblu però potrebbero lasciare il giocatore soltanto se arrivassero offerte superiori (si parla del Tottenham che ha già in rosa un altro ex, Romero).

