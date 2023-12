Camera iperbarica Comsubin, Centi: “Apprezzo l’impegno dell’assessore Gratarola per ripristinarla”

“Apprezzo l’impegno annunciato dall’assessore alla Sanità Gratarola ad avviare un’interlocuzione con la Marina Militare per ripristinare la convenzione con la Asl 5 per l’uso civile della camera iperbarica di decompressione del Comando Subacqueo Incursori, situata nella Fortezza del Varignano a Porto Venere”.

Così il consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi, che ha presentato un’interrogazione sul tema nel corso della seduta odierna di Consiglio.

“La camera iperbarica del Comsubin ha svolto un’importante funzione per i cittadini della provincia della Spezia nei tre anni di servizio ad uso civile, tra il 2016 e il 2019 – spiega Centi -. In tre anni sono state erogate oltre mille prestazioni per trattare diversi tipi di emergenze e urgenze. Oltre agli incidenti subacquei da decompressione, infatti, la camera iperbarica è utile anche per le intossicazioni da monossido di carbonio, le ulcere cutanee, la sordità improvvisa, osteonecrosi asettica della testa del femore, le varie forme di cancrena, i gravi traumi da schiacciamento e le fratture a rischio”.

