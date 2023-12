Ciuchino non si regge in piedi, la comunità si mobilita per aiutarlo

A Casciana, comune di Casola in Lunigiana, Annarosa ha allestito, per amore degli animali e della natura, una piccola arca di Noè su terra. Una trentina gli inquilini: dalle caprette ai porcellini d’india, dal pony al piccione che non vola, conigli, cani, gatti, un maialino vietnamita. E poi c’è l’asino Ciuchino, quindici anni, protagonista della storia che vi raccontiamo ora, che è ancora in corso e speriamo possa procedere nel migliore dei modi.

Una sera di poco meno di un mese fa Ciuchino ha fatto un bel pezzetto di cammino, fino al recinto. Fin qui niente di strano, solo che purtroppo questa volta è rimasto incastrato nella recinzione, passando la nottata intrappolato. Quando Annarosa l’ha ritrovato il mattino dopo, lo sventurato animale era in palese difficoltà e decisamente infreddolito. Ha tagliato la rete per liberarlo, sperando si tirasse su per fare ritorno alla stalla, ma era troppo debilitato. Annarosa è riuscita pazientemente e non senza fatica a portarlo verso casa per un pezzetto di strada, ma alla rampa nei pressi del bosco l’impresa si è fatta impossibile. Non restava che chiedere aiuto, una richiesta che ha subito trovato positiva risposta, con le prime teste e braccia della comunità locale che si sono unite ad Annarosa e hanno portato Ciuchino in uno spiazzo in fondo al bosco, costruendogli un riparo di fortuna (e intanto è stato naturalmente contattato il veterinario). Dopo alcuni giorni in questa stazione, ecco che il signor Santino, con l’ausilio di un escavatore e tutte le attenzioni del caso, ha trasportato l’asino, imbragato a dovere, in un vicino capannone dove tiene gli attrezzi, nuova tappa di questo impegnativo viaggio a ritroso. E come stava Ciuchino? Non in grandissima forma, tant’è che non era in grado di tenersi sulle zampe e più volte al giorno arrivavano in quattro a tirarlo su, per medicarlo visto il presentarsi di qualche piaga, per aiutarlo a mangiare. Un giorno poi si sentiva un po’ meglio ed è stato portato in un nuovo alloggio, sua attuale sistemazione, un essiccatoio usato un tempo per le castagne, messo a disposizione dalla signora Assunta. Intanto l’abbraccio attorno a questa vicenda si era fatto ancora più caloroso: in tanti, singoli e associazioni, hanno dato un contributo, che fosse cibo, medicinali, coperte, braccia, idee, attrezzi e così via; un generoso supporto – da Casciana e anche da Monzone, di dove è originaria Annarosa – che prosegue e tifa perché Ciuchino tenga duro e riprenda lena.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com