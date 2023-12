Coldiretti, anche la Liguria all’Assemblea nazionale per eleggere il nuovo presidente

Liguria. Nella mattinata di mercoledì 20 dicembre, a Roma, al Centro Congresso Rospigliosi, si svolgerà l’Assemblea nazionale della Coldiretti: un momento di aggregazione, discussione e condivisione con le rappresentanze degli agricoltori da tutte le province e regioni d’Italia, Liguria compresa. A rappresentare il territorio la delegazione regionale: Gianluca Boeri, Presidente Coldiretti Liguria, Marcello Grenna, Presidente Coldiretti Savona, Marco Lucchi, Presidente Coldiretti La Spezia, Luca Dalpian, Presidente Coldiretti Genova, i direttori provinciali e il delegato confederale. Ma non solo: sotto lo stesso tetto si incontrano anche i movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati. Obiettivo dell’assemblea: l’elezione del nuovo Presidente della Coldiretti e la Giunta esecutiva per i prossimi 5 anni, in rappresentanza di 1,5 milioni di iscritti della maggiore Organizzazione di settore a livello europeo.

I punti all’ordine del giorno sono numerosi e di fondamentale importanza. Vengono affrontati a partire dal principio dell’appuntamento: “Nutriamo il futuro”. Al centro del tavolo ci saranno l’innovazione in agricoltura tra conflitti e crisi climatiche, ma anche il tema del credito, le misure a favore dei più fragili, i contenuti della manovra all’esame del Parlamento e le scadenze del Pnrr.

