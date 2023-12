Eccellenza, Pietra Ligure: la squadra fa quadrato e la società ribadisce fiducia in mister Cocco

Sono state ore di calma apparente in casa Pietra Ligure. Nonostante la squadra stia viaggiando a un ritmo super per essere una matricola, con risultati e prestazioni in crescendo come ha testimoniato la vittoria 3 a 2 contro il Rivasamba

Ieri molti beninformati sulle vicende pietresi davano vicinissima la separazione tra il club biancoceleste e mister Matteo Cocco. Alla base della giornata di passione, qualche frizione tra tecnico e dirigenza. Sempre stando alle voci che sono circolate, sarebbe stata decisiva la volontà della squadra nel tenere l’allenatore.

