“Gloria in Excelsis”, a Gaggiola il concerto di Natale con coro e organo

Venerdì 22 dicembre, presso il Santuario di S. Antonio da Padova, a Gaggiola, si terrà l’appuntamento natalizio di Società dei Concerti, che vede esibirsi l’Orchestra e il Coro del Liceo Musicale Cardarelli e Davide Merello all’organo.

Il concerto sarà dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach intorno al Natale, per organo, coro e strumenti.

La figura di Johann Sebastian Bach è indissolubilmente legata alla musica per organo ed alla musica sacra luterana. Il genere del corale in lingua tedesca, introdotto in luogo del latino da Martin Lutero quale veicolo di partecipazione dell’assemblea ai riti religiosi, è giunto, proprio grazie a Bach, al massimo livello di perfezione compositiva e ricchezza di elaborazione. Il programma della serata ne vuole presentare una piccola antologia, attingendo ai corali previsti per il tempo dell’Avvento e del Natale, arricchendone l’esecuzione con l’aggiunta ed il raddoppio degli strumenti, secondo la prassi esecutiva dell’epoca. Ad essi si alternano alcune versioni organistiche dei medesimi corali, composte da Bach con l’intento di commentare musicalmente il significato del testo stesso.

