La commedia più antica del Mondo chiude l’anno per Fuori Luogo

Si chiude l’anno 2023 per Fuori Luogo, rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Scarti Centro di Produzione d’Innovazione Teatrale. Dopo il grandissimo successo di Christmas Forever, spettacolo cinico e irriverente dei Tony Clifton Circus, venerdì 22 dicembre alle ore 20.30 il palcoscenico del Dialma sarà tutto per La commedia più antica del mondo, monologo denso e brillante de I Sacchi di Sabbia che prende avvio da Gli Acarnesi di Aristofane.

Si tratta della più antica commedia del mondo appunto, oggi non più in repertorio, nessuno la mette più in scena, ma il suo dispositivo comico, ripulito dai cascami del tempo, è ancora esplosivo. Massimo Grigò, solo in scena, è un anfitrione virtuosissimo e spassoso, capace di disegnare una moltitudine di presenze foltissime.

