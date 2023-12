Liste di attesa, Tosi (M5s): “Solito balletto di promesse, ma i cittadini non riescono a curarsi”

Liguria. “Tra lo sbandierato “Piano Restart” di fine 2021 e la riunione di poche settimane nella quale Toti ha intimato ai direttori generali delle Asl liguri di redigere un piano per l’abbattimento delle liste d’attesa entro e non oltre il 10 dicembre 2023… la sanità ligure è rimasta al palo. In due anni, le “azioni” adottate dalla Giunta per snellire l’attesa sanitaria – fondamentale per garantire l’accesso alle cure a tutti – sono state del tutto ininfluenti: le liste, infatti, continuano a lievitare e questo avviene a dispetto dei milioni di euro stanziati per superare le criticità”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi nella seduta odierna del Consiglio regionale.

