Lo Spezia Basket Club Tarros chiude il 2023 con la trasferta a San Miniato. Sarà l’ultima gara prima delle festività natalizie, che i bianconeri attendono con ansia sperando che portino in dono il recupero di tutti gli infortunati.

C’è, però, ancora da stringere i denti perchè per la gara di mercoledì sera contro l’Etrusca continueranno a mancare Rajacic e Sakalas. La buona notizia è che Pietrini rientra in gruppo e lo staff valuterà se potrà calcare, almeno per qualche minuto, il parquet.

