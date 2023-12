Rapallo: Fons Gemina, affidati progettazione, restauro e lavori

Con determina dirigenziale, il Comune di Rapallo ha affidato i lavori di conservazione e restauro dei beni tutelati, presso il sito denominato “Fons gemina”, in frazione San Marino di Noceto. Beni artistici e storici, attualmente in stato di abbandono. L’incarico per la progettazione è stato affidato all’operatore Emilia Bruzzo Conservazione e Restauro Di Dipinti Murali e Manufatti Lapidei, con sede a Genova. I lavori di conservazione e restauro all’architetto Carmelo Mannino, con studio professionale in Genova.

L’esecuzione dei lavori, dopo avere interpellato tre ditte, è stata affidata alla società Cesag s.r.l., con sede a Genova. Importo totale 116.500 euro. La determina è pubblicata integralmente sul sito del Comune.

» leggi tutto su www.levantenews.it