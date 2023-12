Riomaggiore, Pecunia: “Nel 2024 gli obiettivi saranno: esperienze, cultura e comunità”

La cultura è al centro della politica del comune di Riomaggiore per rilanciare il paese ligure, come meta di valore. Lo dimostrano il successo ottenuto dalla sperimentazione degli accessi regimentati alla Via dell’amore – con la presenza di una guida turistica che ha raccontato la storia e le tradizioni sul noto percorso – e la rassegna “Castello di Parole” diventata, in due anni, un appuntamento atteso e ambito dalla comunità letteraria nazionale. La cultura, insomma, vince sull’iperturismo.

Sono estremamente positivi i commenti di chi ha fruito della visita guidata: “Non sapevo che ci fosse così tanto da vedere”; “Vorrei fermarmi più tempo per approfondire”; “Non immaginavo neppure che le Cinque Terre fossero insediamenti agricoli originariamente e non borghi di pescatori” sono un esempio delle testimonianze raccolte tra gli oltre 11.000 turisti stranieri e italiani che hanno partecipato alle visite della Via dell’Amore, tra giugno a settembre.

