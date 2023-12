Sono iniziati i lavori nel cimitero di Montemarcello

Nel cimitero di Montemarcello sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo blocco in ampliamento di quello già esistente. L’intervento nasce dall’esigenza di avere ulteriori ossari e loculi e consiste nella demolizione dell’aiuola posizionata sulla testata del manufatto esistente e la realizzazione di un piccolo ampliamento in armonia con l’esistente. In tutto saranno realizzati 12 loculi e 35 ossari per i quali il Comune investirà circa cinquantamila euro. Il progetto è stato redatto dall’architetto Federico Ferrari mentre i lavori sono eseguiti dalla Edil Elle srl di Arcola.

