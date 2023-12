Un anno di sfide, presentato il programma di Genova Capitale dello sport 2024

Genova. Eventi nazionali e internazionali, progetti per donne e uomini di ogni età e abilità con attenzione al rinnovo dell’impiantistica e alla promozione dello Sport come opportunità di miglioramento della qualità della vita. Presentato oggi il programma Genova Capitale europea dello sport 2024. “Genova diventerà una piattaforma per eventi sportivi straordinari, che attireranno l’attenzione di tutto il mondo”, le parole del sindaco Marco Bucci.

IL PROGRAMMA

Sarà in costante aggiornamento sul sito www.genovasport2024.it. Genova 2024 Capitale Europea dello Sport si aprirà con una sorpresa: nell’ultima settimana di gennaio, a Palazzo Tursi, arriverà la Coppa Davis vinta dopo 47 anni dagli Azzurri.

