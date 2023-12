Valbormida, via all’Academy del Gruppo Pirotto: lezioni in azienda e visite ai cantieri per gli studenti del Patetta

Valbormida. Via alla prima edizione dell’Academy del Gruppo Pirotto, il cui obiettivo è coinvolgere e collaborare con le scuole, in particolare gli istituti tecnici, del territorio insegnando agli studenti la lavorazione del legno.

Il progetto è partito con l’istituto Patetta di Cairo Montenotte: dopo alcune lezioni in azienda, in una vera e propria “scuola del legno”, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino un cantiere e scoprire tutti i passaggi della costruzione di un edificio in legno, in questo caso un complesso alberghiero che il Gruppo Pirotto sta realizzando nell’abitato di Courmayeur.

