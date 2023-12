Valpetronio Basket, sconfitta in trasferta contro Tigullio

Santa Margherita Ligure. Sconfitta in trasferta per Valpetronio Basket nella Conference Levante di Divisione Regionale 1. Al palasport di Santa Margherita Ligure la Valle viene superata dal Tigullio Basket, ancora a punteggio pieno in campionato.

Primo quarto equilibrato a Santa Margherita Ligure, con i ragazzi di Coach Callea che giocano compatti e che, anche grazie alla difesa a zona, riescono a tenere botta gli avversari, chiudendo sul -4. Nel secondo quarto primo allungo tigullino, con le due squadre che vanno a riposo sul +10 per i padroni di casa. Al rientro in campo Santa Margherita accelera e la Valle fatica a rimanere in partita, patendo anche l’assenza di Marjanovic sotto canestro. La partita si incanala nella direzione dei sammargheritesi, che raccolgono così i due punti.

» leggi tutto su www.genova24.it