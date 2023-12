Venerdì al centro commerciale La Fabbrica l’ultimo appuntamento del 2023 con il Gustalibro

Il centro commerciale La Fabbrica annuncia il ritorno del tanto atteso “Gustalibro”. Dalle 10.30 alle 19.30 di venerdì 22 dicembre, la nuova sede sul Viale pedonale Pietro Pozzoli si trasformerà in un luogo di incontro per gli amanti della lettura di tutte le età, offrendo loro l’opportunità di scambiarsi libri nuovi e usati.

L’evento si rivolge a bambini, ragazzi e adulti, promuovendo la lettura come un’attività per tutte le età. I genitori possono portare i propri figli per farli entrare nel magico mondo dei libri, mentre gli adulti possono trovare nuovi tesori letterari per arricchire la propria biblioteca personale.

