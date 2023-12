Albenga, Ciangherotti: “12 milioni di opere nel 2024? Bugie elettorali del sindaco, nel 2023 realizzati lavori per appena 5 milioni”

Albenga. “In un primo momento pensavo che la data fosse una scadenza inderogabile, poi, dopo una puntuale verifica, ho scoperto che il consiglio comunale in programma il 21 dicembre prossimo avrebbe potuto tenersi in qualsiasi altra serata. Il sindaco Tomatis preferisce la mia assenza per evitare il confronto, soprattutto su un tema così importante come il bilancio, ma se la sua strategia elettorale mira ad escludere le voci della minoranza, magari cercando di orientare la scelta della data delle sedute a sua convenienza, forse dovrebbe riconsiderare i principi fondamentali della nostra Costituzione. Nel frattempo, renderò noto ai cittadini di Albenga tutte le false promesse che la maggioranza intende comunicare domani sera per catturare consensi in vista del voto”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di minoranza e coordinatore albenganese di Forza Italia.

L’esponente forzista, assente per motivi di salute nell’ultima seduta, non potrà partecipare all’adunanza consiliare domani sera per improrogabili impegni lavorativi: “Ho analizzato con attenzione il bilancio comunale – spiega Ciangherotti – e quello che emerge con chiarezza è un colossale bluff dell’amministrazione albenganese. Il sindaco Tomatis, supportato dall’assessore al bilancio Silvia Pelosi, si prepara ad annunciare investimenti pubblici per quasi 12 milioni di euro nel 2024, mentre nel 2023 è riuscito a malapena a realizzare e pagare opere per appena 5 milioni di euro”.

