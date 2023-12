Alessandro, Dante, Leandro e Maverick pronti a darsi il cambio nella mangiatoia di Equi Terme

Ci sarà Leandro, un batuffolo di 11 mesi, che ha conquistato il cuore del papa durante la recente rappresentazione dei Presepi d’Italia. Ma ci saranno anche Maverick e Dante, rispettivamente di 4 e 5 mesi, i più piccoli dell’allegra pattuglia. Con loro Alessandro, un bimbo di 8 mesi dagli occhi vispi. Ecco gli splendidi quattro bambinelli che saranno i principali protagonisti del Presepe Vivente di Equi Terme. Figli di genitori lunigianesi, si alterneranno nella mangiatoia vegliati da mamma e papà, che vestiranno naturalmente i panni di Maria e Giuseppe.

L’appuntamento con il via della manifestazione è per sabato 23 dicembre alle 20,30, quando sarà aperta dalla benedizione del vescovo della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli monsignor Mario Vaccari. Giunto alla trentatreesima edizione, il Presepe sarà aperto al pubblico il 23 e il 24 dicembre dalle 20,30 alle 23 e per Natale e Santo Stefano dalle 18 alle 21.

