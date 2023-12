All’Università di Genova torna a funzionare l’antica meridiana, una perla unica in Liguria

Genova. La meridiana del Palazzo dell’Università di Genova, raro strumento astronomico unico nel suo genere in Liguria, torna a funzionare in occasione della mostra “Una linea tra cielo e terra. Nuova accessibilità per l’antica meridiana del Palazzo dell’Università”, dal 21 dicembre 2023 al 21 gennaio 2024, su prenotazione.

Sul pavimento bullettonato di ardesia e marmo dell’Aula della Meridiana di via Balbi 5 è inserita una linea in marmo e ottone, inclinata rispetto ai muri, realizzata nel 1771 dal matematico gesuita Rodolphe François Corréard (1725-1794). La costruzione della meridiana è legata all’adozione dell’ora francese o astronomica (con il cambio della data alla mezzanotte) a sostituzione dell’ora italica (con il cambio variabile della data al tramonto), in uso a Genova fino al 1771. Ciò rende necessario regolare gli orologi meccanici con il mezzogiorno locale, correttamente individuato da una meridiana a camera oscura (o a foro stenopeico o gnomonico). Una meridiana a camera oscura è costituita da una linea meridiana (orientata nord-sud) posizionata in uno spazio interno, e da una stretta apertura per permettere il passaggio dei raggi solari e proiettare l’immagine solare sulla stessa linea meridiana. La proiezione avviene nel corso dell’anno con inclinazioni che la collocano tra il limite più lontano del solstizio invernale e quello più vicino del solstizio estivo.

» leggi tutto su www.genova24.it