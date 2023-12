Antenna a Sarzanello, Natale e Baruzzo: “Amministrazione è passata sopra la testa dei residenti”

A margine dell’incontro tra il segretario (e consigliere) regionale Davide Natale con gli iscritti e i simpatizzanti del circolo di San Lazzaro, il segretario dell’Unione Comunale del PD Marco Baruzzo interviene nel dibattito sull’impianto appena installato, tra le polemiche, nel quartiere di Sarzanello. “Piuttosto che continuare a regalare copie della Costituzione, invito gli amici della maggioranza a procurarsi lo Statuto del Comune e il regolamento delle Consulte, per evitare altre figuracce: la partecipazione e la consultazione dei cittadini sono una questione molto seria. Nella vicenda dell’antenna a Sarzanello ai cittadini sono state fornite informazioni fuorvianti e ora si cerca di minimizzare fuori tempo massimo. Se davvero non c’è nulla da nascondere, rinnoviamo la disponibilità a un confronto pubblico con i residenti, i membri della Consulta e dell’Amministrazione Comunale: un’assemblea aperta a tutti e dove si possano chiarire le effettive responsabilità”. Il segretario regionale dem Davide Natale è tornato invece ad attaccare il centrodestra regionale e locale sui temi della sanità, illustrando a San Lazzaro i contenuti del nuovo piano sociosanitario: “La pietra tombale sulla sanità spezzina, già in condizioni disperate. Dopo 26 ore di discussione in consiglio regionale, Toti e la sua maggioranza vanno avanti per la loro strada e non accettano di chiedere scusa ai cittadini liguri per le liste di attesa fuori controllo, il personale in fuga, l’apertura indiscriminata ai privati come nel caso del nuovo Felettino, per cui il bilancio appena in pareggio di ASL5 dovrà sostenere un canone annuale di circa 10 milioni di euro. Emblematica la vicenda dell’elisoccorso: si annuncia per la terza volta e ancora senza impegni precisi l’attivazione di un servizio che coprirà solo 12 ore al giorno, ma il centrodestra si dimentica della piazzola per l’elisoccorso disponibile presso il San Bartolomeo. Con un notevole risparmio di risorse si potrebbe provvedere alla sua illuminazione e assicurare ai cittadini del Levante un servizio h24. I numeri disastrosi della sanità ligure chiedono meno retorica e più impegni seri”

