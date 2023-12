Cairo, al teatro Chebello il “Concerto degli Auguri” degli alunni dell’Istituto Comprensivo

Cairo Montenotte. Mercoledì 20 dicembre, alle 20,30 a Cairo Montenotte presso il Teatro di Città, con il “Concerto degli Auguri” degli alunni del Percorso ad Indirizzo Strumentale dell’Istituto Comprensivo di Cairo si riaccenderanno i riflettori sul palco del teatro e, per tutti i giovani interpreti, inizierà la magia che si crea quando si calcano le scene insieme ai compagni e si collabora per la migliore riuscita del concerto, provando così un’emozione indimenticabile.

Le classi prime di chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino si esibiranno in un paio di brani orchestrali, opportunamente arrangiati per le competenze acquisite dagli alunni in questi pochissimi mesi di studio; successivamente ciascun ensemble di strumento, nella formazione del duetto o del terzetto, farà ascoltare al sempre numerosissimo pubblico intervenuto, il frutto del loro lavoro di “classe”: ci proporranno melodie popolari italiane, inglesi e tedesche.

