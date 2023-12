Calcio. San Fillippo Neri Yepp Albenga. Il punto di Capezio: “Più grinta rispetto al passato”

Albenga. “Sapevamo che questo campionato di Prima Categoria richiedeva uno sforzo maggiore da parte nostra nella composizione della rosa. Questo anno per noi non è più un anno di transizione, siamo entrati al 100% iniziando subito la preparazione con una media di 25 ragazzi ad allenamento: le facce erano molto più grintose rispetto l’anno prima”. Così il direttore sportivo Antonio Capezio si è espresso sulla prima parte di stagione della San Filippo Neri Yepp Albenga. Fuori dalla zona playout, gli ingauni stanno rispecchiando a pieno le aspettative.

“Abbiamo iniziano il campionato un po’ in punta di piedi – dichiara il ds -. Avere un gruppo giovane comporta che magari i tempi di costruzione siano più lunghi, ma poi con il passare dei giorni di campionato abbiamo assaggiato quello che era nelle nostre menti a giugno di questo anno: essere competitivi e portare dei risultati più positivi rispetto l’anno scorso. Da novembre dentro lo spogliatoio c’è un clima più unico che raro. Il Capitano Mascardi ha preso in mano la situazione e con il cuore ha saputo creare la competitività giusta all’interno della rosa. È un orgoglio vedere Tesoro fare doppietta dopo anni che non la faceva ed è una soddisfazione vedere quanto si sia già legato pienamente al gruppo. Con i tecnici Torregrossa e Rotiroti non si smette di sognare e ogni giorno ci si avvicina sempre di più all’obiettivo iniziale: portare la San Filippo in una categoria dove nessuno ci è mai arrivato”.

» leggi tutto su www.ivg.it