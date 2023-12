Due chirurghi del San Martino certificati al top della chirurgia oncologica complessa

Genova. Con il punteggio più alto tra tutti i candidati, il professore Francesco Saverio Papadia, chirurgo della Clinica Chirurgica 1, diretta dal professore Franco De Cian, ha ottenuto, in occasione dell’ultimo congresso della Società Europea di Chirurgia Oncologica, la prestigiosa certificazione Ebsq (European Board of Surgical Qualifications) in chirurgia oncologica complessa.

Insieme a lui, nella stessa sessione, anche un altro chirurgo del Policlinico, Matteo Mascherini, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento.

» leggi tutto su www.genova24.it