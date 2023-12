Ex Ilva, il governo: “Garantiremo la continuità aziendale”. Nuovo confronto con i sindacati entro fine anno

Genova. Sul futuro dell’ex Ilva “il governo ha confermato l’intenzione di continuare a fare la propria parte e ha assicurato che sarà garantita la continuità aziendale“. Lo fa sapere Palazzo Chigi in una brevissima nota stampa al termine del confronto che si è tenuto oggi tra Governo e sindacati, in cui si precisa che entro fine anno saranno riconvocate “le organizzazioni sindacali per un nuovo incontro”.

Poche parole per spiegare l’esito ancora una volta interlocutorio del confronto da il Governo e le organizzazioni sindacali per capire il futuro della siderurgia italiana a due giorni dalla nuova assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia, la compagine pubblico-privata la cui maggioranza è tutt’ora in mano al gruppo indiano Arcelor Mittal che detiene il 62% delle quote del gruppo e fino a oggi si è rifiutato di finanziare l’ex Ilva, oramai al collasso se non arriverà urgentemente denaro fresco.

