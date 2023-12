Festa con l’associazione Real Flavor, le scuole, le istituzioni e le forze dell’ordine

Il 18 dicembre 2023 è stata una giornata di rispetto e di solidarietà per l’ Associazione di Volontariato Real Flavor e ieri mattina, come descritto nel progetto ideato dall’associazione “ Noi per Voi “, i ragazzi Di Isa 2, Isa 4 e Isa 5 hanno consegnato le frasi di augurio, per il rispetto del lavoro che svolgono, alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Pediatria ed al Comune di La Spezia. Oltre a quello hanno fatto e stanno ancora facendo una raccolta alimentare che è stata e sarà donata all’ associazione “ Mensa 2000” che gestisce la mensa dei poveri in via Torino. “Un ringraziamento speciale alle presidi, alle professoresse, ed agli alunni delle Isa, per l’ impegno messo nel portare a termine il progetto e, per il loro intervento le istituzioni comunali a tutti i rappresentanti dei Carabinieri della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia locale, Polizia penitenziaria, Vigili del Fuoco e Pediatria rappresentata dalla dottoressa Valeria Papale – si legge in una nota -. Nel pomeriggio all’ entrata del Museo Lia, l’ Associazione Real Flavor ha proseguito la sua giornata di solidarietà con l’ evento “Real Flavor’s Christmas 2”,raccolta fondi per sostenere i nostri scopi, spettacolo di musica live con artisti eccezionali venuti gratuitamente. Ringraziamo sentitamente questi artisti che sono Linda, Elisa, il coro “Voci Libere” di Laura Ceretti, Claudio Galazzo, al nostro presentatore Graziano Cesarotti ed infine il service dell’ Associazione “ Musicando” diretto da Davide Micoli. Ringraziamo anche tutti i collaboratori dell’ Associazione, Luigina, Jean Pierre, Leonardo Maniscalco, Concetta, Elisa, l’ architetto Roberto Ismari, Tony. Un grande grazie alle persone che credono nei nostri scopi e ci aiutano, con le loro donazioni, per raggiungerli”.

