Frijia: “Parte proventi aste Eu-Ets a decarbonizzazione settore marittimo, importante passo avanti”

“L’approvazione da parte della Commissione politiche dell’Unione europea all’emendamento di cui sono prima firmataria assieme ai colleghi di Fratelli d’Italia, assicura la destinazione di una parte dei proventi nazionali derivanti dalle aste del sistema di scambio di quote di emissioni europeo (EU-ETS), alla decarbonizzazione del settore marittimo italiano. Questa azione, molto attesa da tutto il cluster portuale nazionale, favorirà il miglioramento dell’efficienza energetica delle navi, dei porti e delle infrastrutture incentivando l’utilizzo di carburanti sostenibili alternativi e promuovendo la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore”. Così in una nota Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia e membro della IX commissione Trasporti della Camera. “L’accettazione dell’emendamento rappresenta un importante passo in avanti e conferma l’attenzione del Governo sulla gestione ambientale e l’impegno di Fratelli d’Italia per la crescita del comparto navale e portuale”, conclude la parlamentare spezzina.

