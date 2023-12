Liste d’attesa, l’opposizione: “La ricetta Toti? Inutile”. Le Asl pagheranno i medici in intramoenia

Genova. Entra nel vivo il dibattito sul bilancio previsionale della Regione Liguria. Ieri il presidente Giovanni Toti ha presentato la manovra da oltre 7 miliardi definendola “la più completa degli ultimi otto anni”. Oggi in Consiglio sarà il turno delle relazioni di maggioranza e minoranza, poi si procederà alla discussione generale. Domani si entrerà nel merito dei singoli provvedimenti e degli emendamenti. A differenza di quanto sta avvenendo a Palazzo Tursi non dovrebbe essere una seduta all’insegna dell’ostruzionismo: i gruppi di minoranza hanno deciso di limitare i tempi degli interventi e il numero di documenti da presentare.

La parte più consistente riguarda ovviamente la sanità. Nel mirino il piano annunciato da Toti per ridurre le liste d’attesa, un pacchetto da 50 milioni (di cui 15 milioni dovrebbero arrivare dal Governo) per acquisire nuove prestazioni anche dai privati. Ma nel collegato alla legge di stabilità, oltre al via libera al lavoro nella sanità privata per i medici che hanno scelto il regime intramoenia, c’è anche un emendamento che autorizza aziende sanitarie, enti e istituti del servizio sanitario regionale ad acquisire dai propri dipendenti “prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria”. A confermarlo è stato l’assessore regionale Angelo Gratarola rispondendo a un’interrogazione di Fabio Tosi (M5s) che proponeva al contrario di sospendere l’attività intramoenia per concentrare i medici sulle prestazioni di sanità pubblica.

» leggi tutto su www.genova24.it