Meteo: mattinata nuvolosa sulla Liguria, ma in serata torna il sereno

Liguria. Un blando cavetto d’onda transiterà sul Nord Italia portando un generale aumento della nuvolosità anche sulla nostra regione. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, stamattina cielo nuvoloso su gran parte della Liguria con addensamenti più consistenti sul settore centrale. Non si escludono locali sgocciolii. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà via via dissolvendosi e in serata è atteso cielo sereno ovunque.

Venti deboli dai quadranti meridionali, mentre in serata attesi rinforzi di tramontana tra genovese e savonese. Mare mosso. Temperature in aumento le minime sulla costa tra +8 e +12° C, nell’interno tra 0 e +7° C, stazionarie le massime sulla costa tra +13 e +17° C, nell’interno tra +13 e +16° C.

Giovedì 21 dicembre cielo in prevalenza sereno, qualche addensamento costiero dal pomeriggio in particolare sul settore centrale. Venti a regime di brezza al più moderate e mare in prevalenza mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 22 nel complesso sereno o poco nuvoloso. Temperature in calo nell’interno.