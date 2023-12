Rapallo: niente premio ai lavoratori, presidio lavoratori Mares

Da Cgil Genova

Per domani, giovedì 21 dicembre, Filctem Femca Uiltec hanno proclamato sciopero contro la decisione aziendale di non concordare il premio di partecipazione a tutti i lavoratori. L’azienda che conta circa 200 dipendenti è leader nel settore della subacquea. Con questa azione di esclusione l’Azienda pensa di poter

procedere saltando i passaggi previsti dalla contrattazione e di premiare solo alcuni eletti. Questa è la risposta dell’azienda alla vigilia di Natale. In concomitanza con lo sciopero si terrà un presidio davanti alla sede di Rapallo dalle ore 8.30 alle 10.30.

» leggi tutto su www.levantenews.it