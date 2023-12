Rapallo: prelievi Arpal durante lavori o allerte, nasce un contenzioso

Prelievi Arpal di campioni nel mare di Rapallo durante un allerta arancione (28 agosto 2023) alla foce del Boate, torrente che gonfio d’acqua, che trascina a mare tutto ciò che trova. Oppure un prelievo e successiva analisi negativa durante lavori di carotaggio in mare (2020) e un divieto di balneazione preventivo firmato dal sindaco. Tali dati negativi prolungati negli anni potrebbero imporre un divieto di balneazione permanente. Arpal sostiene di dover effettuare i prelievi alle date stabilite. Il Comune, come altri interessati alla stessa tematica, non condividono la tesi di Arpal. Nasce un contenzioso in tema di ambiente (che solo per pura coincidenza viene alla luce in campagna elettorale). Stamattina riunione tra il Comune, rappresentato da Giorgio Tasso e tecnici regionali. Gli esami di laboratorio a seguito di prelievi effettuati durante lavori sul fondale o allerte arancioni potranno essere eliminati. Questione di burocrazia.

