Da Poste Italiane Comunicazione Territoriale Macro Area Nord Ovest

Nell’imminenza delle festività, due portalettere del Centro Distribuzione Sestri Levante (Olivia e Francesca) hanno pensato ad uno scatto natalizio per augurare Buone Feste ai colleghi e alla comunità del levante. L’immagine è ripresa in Via Milite Ignoto, a Riva Trigoso.

» leggi tutto su www.levantenews.it