Serie D, Albenga. Fossati: “Dimissioni già note ai giocatori”. Santi Cosenza: “Ferito dai tifosi, manterremo la categoria”

Albenga. Era nell’aria che non sarebbe stata una bella giornata per i tifosi e per le sorti dell’intero panorama albenganese. Nonostante la vittoria contro la Lavagnese, Fabio Fossati si è dimesso dal suo incarico di allenatore dell’Albenga. Dopo la partita contro il Bra, una sua frase fece molto discutere tra i sostenitori ingauni: “Dopo la partita con la Lavagnese si vedrà”, ma le sue intenzioni erano già ben note dalla società e dallo spogliatoio prima ancora del fischio d’inizio.

Commozione negli occhi di tutti i giocatori, soprattutto negli occhi di Fossati al termine della gara. Tanti applausi e ultimi sguardi allo stadio che lo ha consacrato in questa prima parte di campionato, perché dopo 33 anni l’Albenga non è solamente tornata in Serie D, ma sta lottando per le prime posizioni, stupendo ogni domenica il pubblico ingauno.

