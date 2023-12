Tanti tifosi per Pio e Zoet: “Con il Cittadella per proseguire la striscia positiva”

Un vero e proprio bagno di folla per Pio Esposito e Jeroen Zoet, la punta e il portiere dello Spezia, accolti da tanto calore da parte del pubblico nel meet and greet del tardo pomeriggio di oggi allo store. Tanti selfie, tanti autografi e qualche battuta per i due giocatori spezzini, che si sono proiettati alla partita di sabato contro il Cittadella. “È una partita tosta, fuori casa, il Cittadella è una squadra forte ma noi abbiamo preso la strada giusta. Abbiamo fiducia per fare il prossimo step questo sabato”, racconta Jeroen Zoet, tornato numero uno delle Aquile e che è pronto a guardare al futuro: “Ora sto giocando, sono contento, speriamo di salire in classifica e per il futuro vedremo. Sono sempre stato pronto, anche quando non giocavo. Ora è arrivato il mio momento, l’ho preso in mano e speriamo di continuare. D’Angelo ha le idee chiare, quando le squadre vincono hanno più fiducia e speriamo di fare un altro piccolo step”, spiega l’olandese.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com