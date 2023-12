Tassa soggiorno Lerici, dall’opposizione: “Sbagliato aumentare”. L’amministrazione: “Giusto contribuisca anche settore ricettivo”

Critiche dall’opposizione lericina all’aumento della tassa di soggiorno recentemente deliberato dall’amministrazione comunale. “Un aumento che non si è capito molto, anche tenendo conto della chiusura delle spiagge che abbiamo avuto fino a pochi giorni fa e dei riflessi che ha avuto a livello di immagine. Si poteva evitare, o addirittura per il 2024 diminuirla”, ha detto Bernardo Ratti, del gruppo Siamo il Golfo dei poeti, nella recente seduta della Commissione Servizi finanziari. “Non è tanto il discorso dell’aumento economico in sé, ma del messaggio che passa, anche in relazione al minor peso dell’imposta in altri comuni”, le parole di Giovanni Agnellini, capogruppo di Lerici sogna. Premesso che “non parliamo di aumenti di cento euro”, l’assessore al Bilancio, Aldo Sammartano, ha osservato che “dell’entrata complessiva prevista, pari a 800mila euro, il 60 per cento, quindi 480mila euro, ha destinazione obbligata in interventi a favore del turismo, come manifestazioni, organizzazione dei punti informazione ecc. A fronte di questo 480mila euro, in quest’ambito noi, tra Comune ed Stl, spendiamo circa un milione e 200mila. Facciamo tanto ed è giusto che qualcosa gravi anche sul settore, tenendo conto inoltre che non è che paghi l’albergatore, ma il fruitore”. E ha aggiunto, in particolare rispetto alle osservazioni sull’imposta richiesta in altri territori, “che la destinazione non viene scelta in base all’importo della tassa di soggiorno”.

